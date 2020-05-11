Аксенов сообщил о продлении режима самоизоляции в Крыму до конца мая

Ограничительные меры в связи с COVID-19 на Крымском полуострове продлили до 31 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ношение защитной маски станет обязательным на полуострове с 12 мая. Отмечается, что медицинские маски из нетканых материалов можно заменить также на респираторы или тканевые маски. Использование индивидуальных средств защиты обязательно для всех жителей Крыма в магазинах, транспорте и других общественных местах. Власти рекомендуют также соблюдать полутора-двухметровую дистанцию для нераспространения COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус в Крыму получили 202 человека. Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в открытии туристического сезона на полуострове, однако в Госдуме назвали условия, при которых туризм в России может возобновиться уже этим летом, сообщает телеканал "360". Следить за актуальной информацией о течении нового типа пневмонии в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.