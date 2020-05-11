Путин подписал указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса

Указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в документе указываются меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия россиян в связи с распространением COVID-19.

Ранее в ходе своего обращения к нации российский лидер заявил, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней, после чего страна начнет постепенно ослаблять ограничительные меры. Он добавил, что ограничения будут снимать постепенно.

По данным на 11 мая, в РФ выявлено 221,3 тысячи заболевших коронавирусом, 39,8 тысячи из них уже выздоровели.