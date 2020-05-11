Собянин отметил стабильность числа москвичей, госпитализированных с COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 быстрее всего распространяется в густонаселенных городах, а потому неудивительно, что Москва лидирует по числу подтвержденных случаев в России. Впрочем, уже три недели нет роста новых случаев.

Своевременное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 дает возможность на ранних стадиях начать лечение. На статистике это отражается в виде увеличения количества положительных тестов, чего не следует бояться, считает мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова передает РИА Новости. Он отметил, что за три недели количество ежедневно проводимых тестов в Москве выросло в три раза.