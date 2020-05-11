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17:50   11 Мая 2020
Политика

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение правительству разработать меры для помощи ряду регионов с выпадающими доходами на фоне пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею столичного градоначальника о предоставлении частичной компенсации средств регионам из-за выпадающих на фоне коронавируса доходов. 

Глава государства в ходе своего обращения к гражданам 11 мая заявил, что с 12 мая период нерабочих дней в России завершается. Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставить прямую помощь гражданам.

Президент РФ также рассказал о принятии нового пакета мер для поддержки граждан, бизнеса и экономики государства.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #собянин #регионы #коронавирус

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