Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение правительству разработать меры для помощи ряду регионов с выпадающими доходами на фоне пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею столичного градоначальника о предоставлении частичной компенсации средств регионам из-за выпадающих на фоне коронавируса доходов.

Глава государства в ходе своего обращения к гражданам 11 мая заявил, что с 12 мая период нерабочих дней в России завершается. Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставить прямую помощь гражданам.

Президент РФ также рассказал о принятии нового пакета мер для поддержки граждан, бизнеса и экономики государства.