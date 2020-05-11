Эксперт «Сильной России» объяснил важность создания полевых госпиталей

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер объяснил, для чего потребуется разворачивать полевые госпитали.

Он напомнил, что пандемия коронавируса еще очень далека от своего завершения. Такое решение обусловлено тем, что «центр тяжести» эпидемии сместился в регионы.

«Несмотря на то, что три основных центра — Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород по-прежнему лидируют по количеству зараженных, принимаемые меры абсолютно адекватны. Они направлены на ситуацию, когда распространение вируса затронет не только крупные города. Поэтому мера абсолютно точна и она отлично вписывается в классическую схему противоэпидемических мероприятий», — рассказал Эдигер в комментарии «Политике Сегодня».

Движение «Сильная Россия» регулярно проводило учения по развертыванию госпиталей, отметил эксперт. Это всегда было обусловлено значимостью и тяжестью ситуаций.

«Важно то, что прекратилось неадекватно-благодушное отношение к коронавирусу как к чему-то, что всего лишь немногим хуже гриппа. Уже все, и в том числе высшие власти страны, осознали, что коронавирус – это чрезвычайно серьёзно и к нему надо относиться максимально строго как с точки зрения острой эпидемической ситуации, так и ее последствий», — подчеркнул Эдигер.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 20 мая представить предложения по развертыванию полевых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19.