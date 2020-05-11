Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

 Аксенов сообщил о продлении режима самоизоляции в Крыму до конца мая

Аксенов сообщил о продлении режима самоизоляции в Крыму до конца мая
Путин подписал указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса

Путин подписал указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса

 Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

 Аксенов сообщил о продлении режима самоизоляции в Крыму до конца мая

Аксенов сообщил о продлении режима самоизоляции в Крыму до конца мая
Путин подписал указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса

Путин подписал указ о порядке продления ограничений в РФ из-за коронавируса

 Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
17:56   11 Мая 2020
Россия

Эксперт «Сильной России» объяснил важность создания полевых госпиталей

Эксперт «Сильной России» объяснил важность создания полевых госпиталей

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер объяснил, для чего потребуется разворачивать полевые госпитали.

Он напомнил, что пандемия коронавируса еще очень далека от своего завершения. Такое решение обусловлено тем, что «центр тяжести» эпидемии сместился в регионы.

«Несмотря на то, что три основных центра — Москва,  Санкт-Петербург и Нижний Новгород по-прежнему лидируют по количеству зараженных, принимаемые меры абсолютно адекватны. Они направлены на ситуацию, когда распространение вируса затронет не только крупные города. Поэтому мера абсолютно точна и она отлично вписывается в классическую схему противоэпидемических мероприятий», — рассказал Эдигер в комментарии «Политике Сегодня».

Движение «Сильная Россия» регулярно проводило учения по развертыванию госпиталей, отметил эксперт. Это всегда было обусловлено значимостью и тяжестью ситуаций.

«Важно то, что прекратилось неадекватно-благодушное отношение к коронавирусу как к чему-то, что всего лишь немногим хуже гриппа. Уже все, и в том числе высшие власти страны, осознали, что коронавирус – это чрезвычайно серьёзно и к нему надо относиться максимально строго как с точки зрения острой эпидемической ситуации, так и ее последствий», — подчеркнул Эдигер.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 20 мая представить предложения по развертыванию полевых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госпитали #сильная россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...