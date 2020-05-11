Между Минском и Москвой достигнуто понимание по корректировке кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают внесение изменений в условия российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Со стороны Москвы есть понимание, документы ожидают согласования, завил 11 мая замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.

В феврале 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, что республика может ввести в отношении Российской Федерации штрафы из-за срыва сроков введения в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Условием избежания штрафа был пересмотр кредитного предложения – снижение ставки до 3% и отсрочка начала выплаты.

Подготовленные документы находятся на стадии окончательного согласования и прохождения соответствующих проверок с обеих сторон соглашения, как заявил на брифинге Михаил Михадюк.

Строительство Белорусской АЭС идет в Гродненской области. Запуск первого блока станции планируется в июле текущего года, второй — в 2021 году. 6 мая на стройплощадку было доставлено ядерное топливо для первого энергоблока.