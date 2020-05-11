Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

Летальность от коронавирусной инфекции в РФ ниже в 7,4 раза, чем по всему миру, заявила Вице-премьер России Татьяна Голикова.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным Голикова сообщила, что количество подхвативших COVID-19 снижается. Смертность в России ниже в 7,4 раза, чем в других странах. Сейчас в стране наблюдается 41,3% свободных коечных мест, фонд обеспечил Россию на 38,6% выше норматива.

Татьяна Голикова считает, что уже 11 регионов могли бы выйти на второй этап снятия ограничительных мер. Ранее Владимир Путин заявил о новых выплатах на детей.