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17:19   11 Мая 2020
Общество

Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

Летальность от коронавирусной инфекции в РФ ниже в 7,4 раза, чем по всему миру, заявила Вице-премьер России Татьяна Голикова.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным Голикова сообщила, что количество подхвативших COVID-19 снижается. Смертность в России ниже в 7,4 раза, чем в других странах. Сейчас в стране наблюдается 41,3% свободных коечных мест, фонд обеспечил Россию на 38,6% выше норматива.

Татьяна Голикова считает, что уже 11 регионов могли бы выйти на второй этап снятия ограничительных мер. Ранее Владимир Путин заявил о новых выплатах на детей.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #голикова #коронавирус

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