Путин заявил о постепенном снятии режима ограничений в РФ

Россия начинает постепенное снятие режима ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к нации.

По словам Путина, в некоторых регионах и городах, а также на предприятиях ограничения продолжат действовать какое-то время. Глава государства призвал глав регионов дать возможность россиянам заниматься спортом и гулять, но делать это так, чтобы минимизировать угрозу. По словам российского лидера, такие возможности нужно ввести в регионах, где это допустимо.

Кроме того, Путин призвал россиян усилить внимание к личным мерам безопасности, несмотря на то, что терпеть ограничения порой уже невозможно. Заболеть намного хуже, отметил президент. В своем обращении Путин подчеркнул, что россияне многого добились и многое одолели, поэтому стоит продолжать заботиться о своем здоровье. Теперь от каждого россиянина зависит, чтобы как можно большее количество регионов страны вернулось к привычной жизни.

Ранее на совещании по ситуации с коронавирусом Путин заявил, что с 12 мая в России снимается режим нерабочих дней.