Ставку по кредитам для поддержки занятости снизят до 2%

Президент России Владимир Путин сообщил о выдаче кредитов для поддержки занятости под 2%. Данные меры призваны поддержать граждан России во время пандемии коронавирусной инфекции.

Если заемщик сохранит занятость, кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать. Об этом рассказал российский глава в ходе обращения к гражданам государства в понедельник, 11 мая.

Владимир Путин также заявил о необходимости возвращения налогов на доходы для самозанятых, которые были уплачены в 2019 году. Таким образом будет поддержано доверие россиян, которые зарегистрировали себя в качестве самозанятых.