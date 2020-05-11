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16:50   11 Мая 2020
Общество

Владимир Путин предложил произвести единоразовую выплату на каждого ребенка

Владимир Путин предложил произвести единоразовую выплату на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин поручил единоразово выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно начиная с 1 июня.

Российский лидер обращается к гражданам страны и озвучивает меры поддержки населения в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Путина, выплата в 10 тысяч рублей не отменяет, а дополняет введенные ранее меры финансовой поддержи. Также президент сообщил о выплатах, положенных семьям с детьми в возрасте младше трех лет. Как отметил Путин, в течение трех месяцев предлагается выплачивать по пять тысяч рублей. Деньги будут выплачены не только тем семьям, которые имеют право на материнский капитал.

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Автор: Василий Пименов
#путин #выплаты #коронавирус

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