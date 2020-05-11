Владимир Путин предложил произвести единоразовую выплату на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин поручил единоразово выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно начиная с 1 июня.

Российский лидер обращается к гражданам страны и озвучивает меры поддержки населения в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Путина, выплата в 10 тысяч рублей не отменяет, а дополняет введенные ранее меры финансовой поддержи. Также президент сообщил о выплатах, положенных семьям с детьми в возрасте младше трех лет. Как отметил Путин, в течение трех месяцев предлагается выплачивать по пять тысяч рублей. Деньги будут выплачены не только тем семьям, которые имеют право на материнский капитал.