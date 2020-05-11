Путин заявил, что сохранившие 90% работников предприятия РФ получат субсидию

Предприятия Российской Федерации, которые сохранили порядка 90% рабочих кадров от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты заработных плат работникам за апрель и май.

Соответствующее заявление сделал государственный лидер Владимир Путин.

Некоторое время назад пресс-служба Кремля рассказала о проведении президентом видеообращения к гражданам России на фоне коронавируса. В ходе трансляции Путин озвучил планируемые меры по оказанию помощи гражданам, предприятиям и поддержки экономики государства.

На сегодняшний день общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет порядка 221 тысячи, около 39 тысяч граждан излечились от заболевания. Об этом писало издание "Парламентская газета".