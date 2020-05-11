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16:46   11 Мая 2020
Общество

Путин заявил о необходимости оказания прямой помощи гражданам

Путин заявил о необходимости оказания прямой помощи гражданам

Президент России Владимир Путин рассказал, что нуждающиеся семьи, в которых есть дети, получат выплату в размере около 33 тыс. рублей на одного ребенка.

Российский лидер в ходе обращения к народу уточнил, что власти должны обеспечить прямую помощь россиянам. Он подчеркнул, что выплаты семьям можно ждать уже в июне сразу за полгода. Данные меры направлены на поддержку граждан на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

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Автор: Василий Пименов
#путин #коронавирус #COVID-19

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