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Обращение Путина 11 мая. Главное

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20:08   11 Мая 2020
Россия

Обращение Путина 11 мая. Главное

Обращение Путина 11 мая. Главное

Президент России Владимир Путин объявил завершение периода нерабочих дней с 12 мая. В обращении к россиянам он анонсировал меры социальной помощи гражданам и бизнесу.

Выход из режима ограничений

12 мая в России официально заканчиваются нерабочие дни, которые длились с 28 марта. Однако ограничения по борьбе с коронавирусом остаются. Массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены. Санитарные меры также сохранятся для людей старше 65 лет.

«Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений», — подчеркнул Путин.

Выход из режима самоизоляции будет происходить в зависимости от ситуации в регионе. В некоторых, наоборот, режим могут ужесточить. Решения по-прежнему будут принимать губернаторы.

Обращение Путина 11 мая. Главное

Выплаты семьям с детьми

Путин анонсировал ряд новых выплат для семей с детьми. Пособия по уходу за ребенком повысят в два раза — с 3375 рублей до 6751 рублей. Семьи с детьми до трех лет будут ежемесячно получать по 10 000 рублей.  С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с трех до 16 лет. 

Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет получат выплату размером в половину прожиточного минимума. 

Выплаты соцработникам

Работники социальных учреждений, включая младший персонал, получат доплаты. Для медиков, работающих в соцучреждениях, выплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч рублей. Педагоги и соцработники, средний медицинский и административный персонал получит 25 тысяч рублей, при работе с заболевшими COVID-19 — 35 тысяч рублей.

Выплата для младшего персонала составит 15 тысяч  рублей и 20 тысяч рублей соответственно, для техперсонала — 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Федеральная доплата будет установлена с 15 апреля по 15 июля.

Обращение Путина 11 мая. Главное

Поддержка бизнеса

С 1 июня бизнесу предложат новый кредит со ставкой 2% на зарплаты работникам. Програма коснется всех предприятий в пострадавших отраслях на год. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, то государство погасит половину суммы.

Пострадавшим во время эпидемии коронавируса компаниям малого и среднего бизнеса  полностью спишут налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 за исключением НДС.

Помощь самозанятым 

Самозанятым россиянам вернут уплаченный налог на доход за 2019 год в полном объеме.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #совещание #коронавирус

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