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16:41   11 Мая 2020
Политика

Путин обязал правительство РФ удвоить детские пособия в стране

Путин обязал правительство РФ удвоить детские пособия в стране

Детские пособия в России будут удвоены по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава страны подчеркнул, что накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы поспособствовали принятию решения о социальных выплатах.

Отныне минимальный размер по уходу за ребенком составит 6 751 рубля.

Семьи с детьми в возрасте до трех лет будут обеспечены ежемесячными пособиями по пять тысяч рублей.

Нуждающимся семьям будут предоставлена разовая выплата около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #пособия #коронавирус

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