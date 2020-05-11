Путин обязал правительство РФ удвоить детские пособия в стране

Детские пособия в России будут удвоены по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава страны подчеркнул, что накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы поспособствовали принятию решения о социальных выплатах.

Отныне минимальный размер по уходу за ребенком составит 6 751 рубля.

Семьи с детьми в возрасте до трех лет будут обеспечены ежемесячными пособиями по пять тысяч рублей.

Нуждающимся семьям будут предоставлена разовая выплата около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне.