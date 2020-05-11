Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

 Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости

Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости
Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

 Между Минском и Москвой достигнуто понимание по корректировке кредита на БелАЭС

Между Минском и Москвой достигнуто понимание по корректировке кредита на БелАЭС
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

Голикова: темп прироста числа зараженных в России снижается

 Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости

Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости
Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

Собянин предложил помочь регионам с выпадающими доходами из-за коронавируса

 Между Минском и Москвой достигнуто понимание по корректировке кредита на БелАЭС

Между Минском и Москвой достигнуто понимание по корректировке кредита на БелАЭС
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
16:40   11 Мая 2020
Армия

Рожин усомнился в эффективности миссии IRINI без участия НАТО в Ливии

Рожин усомнился в эффективности миссии IRINI без участия НАТО в Ливии

Разногласия между НАТО и ЕС не позволят миссии IRINI у побережья Ливии повлиять на поставки оружия в североафриканское государство, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

НАТО не поддержит операцию ЕС IRINI, направленную на прекращение потока контрабанды оружия в Ливию и обеспечение оружейного эмбарго ООН. По сути, Европейский союз намерен помешать Турции, являющейся одной из стран НАТО, поставлять вооружение в Триполи.

Турция открыто нарушает наложенное Евросоюзом ограничение на экспорт оружия в Ливию. НАТО, с одной стороны, должна помогать Европе поддерживать эмбарго на поставку оружия. Но с другой - эмбарго нарушает один из членов альянса. 

"Что здесь можно сделать, если НАТО не хочет как-то ограничивать их возможности для действий Турции в Ливии? На практике Турция совершенно не намеревается сокращать поставки оружия в Ливию, а скорее, наоборот — намерена наращивать свое военное участие в этом конфликте", — отметил Рожин в беседе в журналистами Федерального агентства новостей.

Европе нужен мир на территории Ливии, так как война будет способствовать увеличению потока мигрантов в страны ЕС. Но отдельно от НАТО ЕС действовать вряд ли сможет. От так называемого Правительства национального согласия уже никто не ждет урегулирования ситуации и обеспечения безопасности. Та же Франция, тоже член НАТО, оказывает поддержку командующему ЛНА Халифе Хафтару. 

"Франция, как член НАТО, также фактически нарушает оружейное эмбарго и показывает, что эти общепринятые решения ЕС, когда надо, могут спокойно нарушаться. Т. е. так же точно, как это делает Турция как член НАТО", - подчеркнул Рожин. 

Маловероятно, что корабли миссии ЕС IRINI будут пытаться останавливать турецкие суда. И хотя контрабанда оружия Турцией в Ливию осуждается странами Европы, на политику Анкары это не повлияет. 

Эксперт сравнил миссию IRINI с миссией ОБСЕ в Донбассе. Наблюдатели фиксируют нарушения, осуществляют мониторинг, но повлиять на ситуацию не способны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#нато #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...