Рожин усомнился в эффективности миссии IRINI без участия НАТО в Ливии

Разногласия между НАТО и ЕС не позволят миссии IRINI у побережья Ливии повлиять на поставки оружия в североафриканское государство, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

НАТО не поддержит операцию ЕС IRINI, направленную на прекращение потока контрабанды оружия в Ливию и обеспечение оружейного эмбарго ООН. По сути, Европейский союз намерен помешать Турции, являющейся одной из стран НАТО, поставлять вооружение в Триполи.

Турция открыто нарушает наложенное Евросоюзом ограничение на экспорт оружия в Ливию. НАТО, с одной стороны, должна помогать Европе поддерживать эмбарго на поставку оружия. Но с другой - эмбарго нарушает один из членов альянса.

"Что здесь можно сделать, если НАТО не хочет как-то ограничивать их возможности для действий Турции в Ливии? На практике Турция совершенно не намеревается сокращать поставки оружия в Ливию, а скорее, наоборот — намерена наращивать свое военное участие в этом конфликте", — отметил Рожин в беседе в журналистами Федерального агентства новостей.

Европе нужен мир на территории Ливии, так как война будет способствовать увеличению потока мигрантов в страны ЕС. Но отдельно от НАТО ЕС действовать вряд ли сможет. От так называемого Правительства национального согласия уже никто не ждет урегулирования ситуации и обеспечения безопасности. Та же Франция, тоже член НАТО, оказывает поддержку командующему ЛНА Халифе Хафтару.

"Франция, как член НАТО, также фактически нарушает оружейное эмбарго и показывает, что эти общепринятые решения ЕС, когда надо, могут спокойно нарушаться. Т. е. так же точно, как это делает Турция как член НАТО", - подчеркнул Рожин.

Маловероятно, что корабли миссии ЕС IRINI будут пытаться останавливать турецкие суда. И хотя контрабанда оружия Турцией в Ливию осуждается странами Европы, на политику Анкары это не повлияет.

Эксперт сравнил миссию IRINI с миссией ОБСЕ в Донбассе. Наблюдатели фиксируют нарушения, осуществляют мониторинг, но повлиять на ситуацию не способны.