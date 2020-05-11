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16:35   11 Мая 2020
Общество

Путин поручил установить федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля

Путин поручил установить федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить специальную федеральную доплату работникам социальных служб.

Глава государства уточнил, что речь ведется о выплатах за период с 15 по 15 июля. Такое распоряжение российский лидер дал в ходе обращения к россиянам 11 мая. Путин уточнил, что работники социальных структур несут повышенную нагрузку.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Власти разработали проект 16 марта. Данные проекта обновляются в ежедневном режиме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #коронавирус #COVID-19

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