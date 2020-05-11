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16:34   11 Мая 2020
Политика

Путин заявил, что необходимо принимать меры по поддержке российской экономики

Путин заявил, что необходимо принимать меры по поддержке российской экономики

Необходимость принимать меры по поддержке экономики в непростой из-за коронавируса период, обозначил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, что в текущей ситуации нельзя сидеть, сложа руки.

"Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку", — подчеркнул Путин.

Он призвал губернаторов, правительство и рабочую группу Госсовета максимально сконцентрироваться и показать высокий уровень готовности для оперативного реагирования на любой возможный сценарий развития событий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #экономика #коронавирус #COVID-19

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