Путин заявил, что необходимо принимать меры по поддержке российской экономики
Необходимость принимать меры по поддержке экономики в непростой из-за коронавируса период, обозначил президент РФ Владимир Путин.
Он обратил внимание на то, что в текущей ситуации нельзя сидеть, сложа руки.
"Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку", — подчеркнул Путин.
Он призвал губернаторов, правительство и рабочую группу Госсовета максимально сконцентрироваться и показать высокий уровень готовности для оперативного реагирования на любой возможный сценарий развития событий. Об этом сообщает РИА Новости.