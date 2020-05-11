Путин назвал объем тестирования на COVID-19 в России одним из самых больших в мире

Коронавирусная инфекция COVID-19 может быть побеждена при своевременном тестировании на наличие коронавируса SARS-CoV-2, поскольку часто болезнь протекает бессимптомно. В России объем тестирования достиг 170 тысяч тестов в сутки.

Количество проводимых тестов на SARS-CoV-2 в России к концу мая вырастет до 300 тысяч в сутки. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с распространением COVID-19 в России, транслируемом ТАСС. Президент отметил, что сейчас в нашей стране каждый день проводится 170 тысяч тестов — это один из самых высоких показателей в мире.