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16:32   11 Мая 2020
Общество

Путин назвал объем тестирования на COVID-19 в России одним из самых больших в мире

Путин назвал объем тестирования на COVID-19 в России одним из самых больших в мире

Коронавирусная инфекция COVID-19 может быть побеждена при своевременном тестировании на наличие коронавируса SARS-CoV-2, поскольку часто болезнь протекает бессимптомно. В России объем тестирования достиг 170 тысяч тестов в сутки.

Количество проводимых тестов на SARS-CoV-2 в России к концу мая вырастет до 300 тысяч в сутки. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с распространением COVID-19 в России, транслируемом ТАСС. Президент отметил, что сейчас в нашей стране каждый день проводится 170 тысяч тестов — это один из самых высоких показателей в мире.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #тестирование #COVID-19

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