Путин заявил о постепенном выходе из режима самоизоляции на фоне коронавируса

Выход из ограничительных мер по нераспространению коронавируса в России будет постепенным, чтобы не допустить новую волну эпидемии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

Режим самоизоляции действует в РФ с 30 марта. Поэтапное послабление ограничительных мер из-за COVID-19 начнется в некоторых регионах с 12 мая. Запрет на проведение массовых мероприятий во всех регионах страны при этом сохранится, обратил особое внимание президент. По словам Путина, своевременное введение ограничительных мер для нераспространения нового типа пневмонии значительно сократило прирост новых случаев коронавируса в стране.

Положительный результат теста на коронавирус в РФ получили 221 тыс. человек. Отслеживать актуальные данные о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.