Путин заявил о принятии новых мер по поддержке экономики РФ на фоне COVID-19

Правительство РФ приняло ряд новых мер по поддержке экономики страны на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая.

Ранее глава государства к 1 июня поручил правительству и ЦБ РФ разработать меры поддержки кредитования населения и организаций после того, как ограничения из-за коронавируса в РФ будут сняты. Кроме того, Путин поставил задачу перевести ряд банковских услуг в дистанционный режим. Также известно, что с 12 мая нерабочие недели в РФ заканчиваются, постепенно в стране начнут снимать ограничения, заявил Путин.