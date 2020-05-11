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16:30   11 Мая 2020
Политика

Путин заявил о принятии новых мер по поддержке экономики РФ на фоне COVID-19

Путин заявил о принятии новых мер по поддержке экономики РФ на фоне COVID-19

Правительство РФ приняло ряд новых мер по поддержке экономики страны на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая.

Ранее глава государства к 1 июня поручил правительству и ЦБ РФ разработать меры поддержки кредитования населения и организаций после того, как ограничения из-за коронавируса в РФ будут сняты. Кроме того, Путин поставил задачу перевести ряд банковских услуг в дистанционный режим. Также известно, что с 12 мая нерабочие недели в РФ заканчиваются, постепенно в стране начнут снимать ограничения, заявил Путин.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #политика #коронавирус

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