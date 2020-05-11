Путин заявил, что российское здравоохранение готово оказывать помощь больным

Готовность здравоохранения сыграла решающую роль в сохранении тысячей жизней граждан России, заявила глава государства Владимир Путин.

Основной причиной высокой смертности пациентов с коронавирусом во всем мире стала неготовность здравоохранения, заявил президент РФ. Российские врачи готовы оказывать помощь всем больным.

Перегрузка системы здравоохранения не позволяла вылечить тех, кому нужна была помощь. В России многие люди были спасены именно благодаря заранее принятым мерам и оказанию своевременной помощи.

Президент РФ также сообщил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Он также поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.