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16:27   11 Мая 2020
Общество

Путин заявил, что российское здравоохранение готово оказывать помощь больным

Путин заявил, что российское здравоохранение готово оказывать помощь больным

Готовность здравоохранения сыграла решающую роль в сохранении тысячей жизней граждан России, заявила глава государства Владимир Путин.

Основной причиной высокой смертности пациентов с коронавирусом во всем мире стала неготовность здравоохранения, заявил президент РФ. Российские врачи готовы оказывать помощь всем больным.

Перегрузка системы здравоохранения не позволяла вылечить тех, кому нужна была помощь. В России многие люди были спасены именно благодаря заранее принятым мерам и оказанию своевременной помощи.

Президент РФ также сообщил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Он также поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

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