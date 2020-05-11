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16:20   11 Мая 2020
Общество

Путин заявил, что в России ежедневно сдают 170 тысяч тестов на коронавирус

Путин заявил, что в России ежедневно сдают 170 тысяч тестов на коронавирус

Каждый день в России проводят 170 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава Российской Федерации во время обращения к гражданам страны перед началом совещания правительства по COVID-19 сказал, что ежедневно в России сдают 170 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, это один из самых высоких показателей в мире.

Предполагается, что количество тестов к середине мая будет достигать 300 тысяч тестов в день.

Ранее во время совещания президент России также заявил, что экстраординарные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции помогли нарастить резервы в здравоохранении для борьбы с пандемией COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #коронавирус

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