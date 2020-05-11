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17:14   11 Мая 2020
Россия

Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости

Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики. Помогут министрам главы регионов и бизнес-объединения.

План должен помочь росту экономики, восстановить уровень занятости и доходов россиян, а также подготовить страну к «долгосрочным структурным изменениям». Эксперты предполагают, что кабмин вероятно предложит новые меры поддержи с постепенным возвращением всех сфер к работе, а также займется занятостью людей.

Последний пункт упомянул в разговоре с корреспондентом ИА «Политика сегодня» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Он считает, что помимо продления и увеличения текущей помощи правительству стоит простимулировать экономическую активность бизнеса: поддержать уровень занятости населения.

«Сейчас с этим определенные проблемы – из-за карантина многие предприятия прекратили работу, не имеют доходов и вынуждены отправлять работника в отпуска или вовсе увольнять. Это отрицательно сказывается на общей экономической ситуации», — объяснил «Политике сегодня» эксперт.

Экономист также допускает увеличение субсидий для поддержки наиболее пострадавших областей: туризма и авиации.

Эксперты предполагают, что новый экономический план направят на поддержку занятости

Элементами нового плана станет координация усилия правительства и регионов, считает проректор РАНХиГС, экономист Андрей Марголин.

«В основу будет положено поэтапное восстановление всех технологических цепочек, которые были утрачены из-за коронавируса. Отсюда и поэтапное снятие ограничений. Мы видим, как в Москве размораживаются стройки. Строительный комплекс Москвы—это серьезный источник занятости и источник доходов. Похожие вещи будут и в регионах, — объяснил эксперт.

О постепенном вводе всех сфер экономики в работу заявил сегодня на совещании с правительством Владимир Путин. Он также сообщил о решении списать налоги и выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, кроме НДС и вернуть налоги за прошлый год самозанятым. Коснулся президент и ситуации с безработными: правительство должно помочь лишившимся работы людям и принять меры по предотвращению роста безработицы. 

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Автор: Арсений Аскольский
#экономика #восстановление #коронавирус

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