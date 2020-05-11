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16:19   11 Мая 2020
Политика

Путин заявил, что решающее слово о сроках снятия ограничений по COVID-19 за врачами

Путин заявил, что решающее слово о сроках снятия ограничений по COVID-19 за врачами

Последнее слово в части принятия решений о снятии ограничений из-за COVID-19 в России за врачами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах", — обозначил глава государства.

Политик подчеркнул, что главным при текущих обстоятельствах с коронавирусом в стране являются жизнь, здоровье и безопасность граждан. Об этом информирует РИА Новости.

Благодаря грамотным мерам, введенным правительством России в целях минимизации распространения коронавируса, в стране сохраняется относительно низкий уровень COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #коронавирус #COVID-19

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