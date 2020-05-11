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16:10   11 Мая 2020
Общество

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России удалось притормозить благодаря своевременному введению режима самоизоляции, заявил глава государства Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации.

Российские специалисты с каждым днем наращивают количество проводимых тестов на определение коронавирусной инфекции среди населения страны, города по необходимости открывают новые госпитали для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, все регионы РФ обеспечены необходимыми ресурсами для лечения коронавирусной инфекции, обратил внимание президент. Путин не раз отмечал важность работы в борьбе с COVID-19, которую ежедневно делают российские медики.

Режим самоизоляции действует в РФ с 30 марта. Большинство предприятий в РФ приостановили свою работу в этот период. Следить за актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #врачи #самоизоляция #коронавирус

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