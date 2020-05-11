Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней в РФ с 12 мая

Единый период нерабочих дней в России завершается с 12 мая, об этом в своем обращении к нации заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, сейчас страна подошла к новому этапу — смягчению ограничений. Он подчеркнул, что снятие ограничительных мер будет постепенным и не быстрым. Как отметил российский лидер, режим самоизоляции в России позволил затормозить распространение коронавируса.

По данным на 11 мая, в России число выявленных заболевших коронавирусом составило более 221,3 тысячи человек, из них более 39,8 тысячи пациентов выписаны в связи с выздоровлением.