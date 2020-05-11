Митрофанова назвала "бездоказательной провокацией" материалы СМИ о привезенном в Чехию яде

Публикации чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности главы ведомства в Праге якобы привез яд в страну это "бездоказательная провокация", заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Митрофанова сказала, что это провокация в чистом виде и реакция на инцидент со сносом памятника маршалу Коневу. Она добавила, что кто-то в хочет усилить эту негативную реакцию, но в Чехии далеко не все согласны с такой позицией.

Ранее пражское сетевое издание Seznam обнародовало диалог своего журналиста с неким Андреем Викторовичем К., издание назвало его тем, кто в начале апреля якобы привез в Чехию смертельный яд рицин, сообщает РИА Новости.