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15:25   11 Мая 2020
Экономика

Мишустин одобрил меры Правительства РФ по поддержке экономики и населения

Мишустин одобрил меры Правительства РФ по поддержке экономики и населения

Меры государственной поддержки в условиях кризиса, а также этапы снятия ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, были согласованы с главой Правительства РФ, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон экономике РФ. Закрытие государственных границ, приостановка работы предприятий, режим самоизоляции и прочие ограничительные меры, направленные на предотвращение возникновения новых случаев коронавирусной инфекции на территории России, стали причиной появления финансовых трудностей у многих россиян.

Власти принимают меры по поддержке населения и бизнеса. Новый пакет помощи пострадавшим от коронавируса, который представлен Правительством РФ, получил высокую оценку со стороны премьер-министра России Михаила Мишустина, который отметил, что все нововведения, призванные помочь гражданам РФ преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, должны вступить в силу в кротчайшие сроки.

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Автор: Яна Либерман
#кризис #мишустин #господдержка

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