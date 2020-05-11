Ограничения для турецких автоперевозчиков в России могут вступить в силу 11 мая

Россия планирует ввести зеркальные меры в отношении ограничений, которые установила Турция для автоперевозчиков из РФ.

Министерство транспорта России планирует ввести ограничительные меры касательно автомобильных перевозок из Турции. Минтранс сообщает, что такие меры станут ответными на поведение властей Анкары.

Ограничения могут вступить в силу в 23 часа 11 мая. В настоящее время в Турции существует меры, по которым автоперевозчики из России не могут въезжать в страну.

В министерстве заявили, что в настоящее время с турецкой стороной ведутся переговоры и страна собирается снять запреты в ближайшие сутки.