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14:54   11 Мая 2020
Политика

Косачев заявил, что Запад подключил Amnesty International к атакам на Россию

Косачев заявил, что Запад подключил Amnesty International к атакам на Россию

Запад подключил Amnesty International к атакам на Россию из-за успехов в Сирии, заявил российский сенатор Константин Косачев.

По словам Косачева, Западу не дает покоя дискредитация "Белых касок" в САР, поэтому к атакам на Россию решено подключить неправительственную организацию Amnesty International. Сенатор говорит, что организация ссылается на доклад, где сказано, что Сирия и Россия якобы продолжают намеренно наносить удары по гражданским объектам и лицам в САР. Косачев подчеркнул, что Запад раздражает не война в стране, а мир, который установился на большей части территории Сирии.

Как сообщил сенатор, Россия не только патрулирует территорию Сирии совместно с Турцией, но и оказывает гуманитарную помощь. На днях РФ поставила в сирийский порт Тартус 850 тонн продовольственных товаров, чтобы продукты распределили среди мирных граждан, рассказал Косачев в интервью РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сирия #косачев

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