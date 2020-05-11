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14:41   11 Мая 2020
Весь мир

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Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

В настоящее время международное сообщество прикладывает массу усилий для того, чтобы выбраться из экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Наибольшие успехи на этом поприще сегодня демонстрирует Китай. Довольно быстро оправившись от последствий COVID-19, Пекин запустил «агрессивную» кампанию по приобретению существенно подешевевших активов ведущих стратегических компаний и производств Европы.

Так, собственностью Поднебесной стали 90% акций и активов расположенного в Бельгии терминального оператора Cosco, который обладает контрольными пакетами испанских портов в Валенсии и Бильбао. Аналогичная участь постигла морские гавани Роттердама, Антверпена и Лас-Пальмаса, долями которых теперь владеет КНР. В связи с этим Европа всерьез обеспокоена тем, что Китай, используя столь агрессивные экономические методы, в ближайшее время станет лидирующей мировой державой, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Боятся, что китайцы своими деньгами сейчас будут скупать дряхлеющую, слабеющую, разваливающуюся европейскую экономику», – подчеркнул специалист.

Обращает на себя внимание и тот факт, что высокопоставленные политики в Греции, Сербии и Италии открыто заявляют о том, что помощь в восстановлении систем здравоохранения к ним пришла вовсе не из Евросоюза, а из Китая. И в данном случае они не грешат против истины, отметил политолог. Таким образом, все указывает на то, что влияние Пекина в Европе будет лишь расти.

Ранее поступила информация о том, что Европейский союз может открыть внешние границы уже 15 июня. Однако перед этим нужно предпринять все меры для того, чтобы минимизировать риски распространения опасного заболевания.

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Автор: Олег Королев
#европа #экономика #китай

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