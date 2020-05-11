США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

Соединенные Штаты оказались на первом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Великобритания и Италия еще не представили информацию по количеству заболевших за этот день. Так, в Великобритании зарегистрировано 219 тыс. пациентов, а в Италии – 220, 4 тыс. человек с коронавирусом, пишет ТАСС.

Первое место по числу зараженных коронавирусом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где было подтверждено более 1,3 млн случаев. На втором месте данного рейтинга находится Испания с 264,6 тыс. заболевших. За все время пандемии в России зафиксировано 221 тыс. пациентов с COVID-19.

С начала пандемии лечение успешно завершили 39 801 россиян. Следить за ситуацией с COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф.