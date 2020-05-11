Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19
Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

 Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи

Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19
Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

 Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи

Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
14:16   11 Мая 2020
Общество

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

Соединенные Штаты оказались на первом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Великобритания и Италия еще не представили информацию по количеству заболевших за этот день. Так, в Великобритании зарегистрировано 219 тыс. пациентов, а в Италии – 220, 4 тыс. человек с коронавирусом, пишет ТАСС.

Первое место по числу зараженных коронавирусом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где было подтверждено более 1,3 млн случаев. На втором месте данного рейтинга находится Испания с 264,6 тыс. заболевших. За все время пандемии в России зафиксировано 221 тыс. пациентов с COVID-19.

С начала пандемии лечение успешно завершили 39 801 россиян. Следить за ситуацией с COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#рейтинг #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...