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Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

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14:14   11 Мая 2020
Политика

Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Коронавирусная инфекция COVID-19 была диагностирована 30 марта у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. После доклада об этом президенту РФ премьер-министр отправился лечиться в больницу.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание с членами Правительства РФ на тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, о чем  сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в совещании не сможет принять участие глава российского кабмина Михаил Мишустин, который проходит курс лечения COVID-19 в больнице и должен соблюдать строгий больничный режим для скорейшего выздоровления.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #мишустин #COVID-19

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