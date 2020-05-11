Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Коронавирусная инфекция COVID-19 была диагностирована 30 марта у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. После доклада об этом президенту РФ премьер-министр отправился лечиться в больницу.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание с членами Правительства РФ на тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, о чем сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в совещании не сможет принять участие глава российского кабмина Михаил Мишустин, который проходит курс лечения COVID-19 в больнице и должен соблюдать строгий больничный режим для скорейшего выздоровления.