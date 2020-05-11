Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

День Победы – один из наиболее важных праздников, которые отмечают в России и других странах постсоветского пространства. Миллионы людей 9 мая выходят на улицы своих городов и чествуют героев, без которых не было не только этой памятной даты, но и мирного неба над головой.

Со дня подписания гитлеровской Германии акта о капитуляции минуло уже 75 лет. Практически все эти годы Запад не ставил под сомнение вклад советского народа в освобождении Европы от коричневой чумы XX века. Однако в последнее время риторика изменилась. Сегодня все чаще не только отходит на второй план подвиг бойцов Красной армии, но и звучат речи о том, что виновником начала Второй мировой войны наравне с нацисткой Германией является именно СССР.

Очередной каплей в этом историческом подлоге является заявление Вашингтона о том, что единственными победителями во Второй мировой войне являются США и Великобритания. Директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов полагает, что данную позицию нельзя расценивать как политический жест. Сегодня она является отражением представления Соединенных Штатов о самом страшном военном конфликте в истории человечества.

«Это демонстрация того, что история не имеет значения в том виде, как она была, важно лишь, как она используется в данный момент», – подчеркнул специалист.

Резюмируя, Лукьянов добавил, что в нынешних реалиях американский лидер может совершенно искренне считать победу над нацизмом заслугой США и Великобритании. В связи с этим российское посольство в Вашингтоне призывает администрацию Белого дома посмотреть картину режиссера Фрэнка Капры «Битва за Россию», в которой речь идет о событиях Второй мировой войны.