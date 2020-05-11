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13:56   11 Мая 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи

Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи

Террористический режим Правительства национального согласия Ливии Файеджа Сарраджа катится к своему логическому краху. Об этом свидетельствуют факты откровенного мародерства, к которому прибегают террористы в Триполи, чтобы немного заработать.

Медные провода линий электропередач начали демонтировать террористы ПНС Ливии в Триполи. Федеральное агентство новостей сообщает, что снятые провода боевики продают в качестве металлолома. Очевидно, что их совершенно не беспокоит отключение от электричества целых районов столицы. ФАН напомнил, что ранее террористы украли 600 метров кабеля, питающего цементный завод в пригороде Триполи.

Все эти безобразия происходят в священный для всех мусульман месяц Рамадан, когда положено размышлять о своих грехах и раздавать милостыню. Террористы также не соблюдают перемирие в этот период, устраивая нападения на позиции Ливийской национальной армии, командование которого объявило о приостановке боевых действий на время священного месяца.

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Автор: Василий Пименов
#террористы #триполи #пнс ливии

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