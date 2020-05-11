Московская горячая линия по коронавирусу приняла более 1 млн обращений от горожан

Горячая линия по COVID-19 Москвы приняла с 23 марта более 1 млн звонков от горожан.

Горячая линия столицы принимает около 15 тысяч звонков каждый день. Московский комплекс социального развития курирует работу центра приема звонков. Об этом сообщили на сайте мэрии Москвы.

Москвичи обращались с просьбами о получении социальных услуг, а также за советами и поддержкой психологов. Около 130 тыс. заявок касались лекарств, приблизительно 90 тыс. граждан попросили купить им продукты, 10 тыс. москвичей нужны были товары первой необходимости, более 80 тыс. обращений поступили с просьбами о денежных выплатах.

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции действует в Москве с 30 марта. Специальные пропуска для передвижения по столице ввели 15 апреля.