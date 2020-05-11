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13:23   11 Мая 2020
Армия

Дандыкин отметил сдержанную реакцию Минобороны РФ на заход кораблей НАТО в Баренцево море

Дандыкин отметил сдержанную реакцию Минобороны РФ на заход кораблей НАТО в Баренцево море

Четыре корабля НАТО вошли в акваторию Баренцева моря 4 мая, где пробыли до 9 мая. Многие ждали ответной реакции Министерства обороны РФ, но она оказалась весьма сдержанной.

Заход в акваторию Баренцева моря эсминцев ВМС США Porter, Donald Cook, Roosevelt и фрегата Королевского флота Великобритании Kent можно рассматривать в качестве попытки напомнить о претензиях альянса на часть Арктики. Поскольку корабли НАТО находились в нейтральных водах и не занимались откровенными провокациями, реакция Министерства обороны РФ была сдержанной, что военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал провалом политической акции НАТО.

Дандыкин отметил символическое значение времени, когда натовские корабли зашли в Баренцево море — канун Дня Победы. Поскольку же шумиху поднять не удалось, то, по мнению эксперта, НАТО не будет снова испытывать терпение России.

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Автор: Василий Пименов
#нато #дандыкин #баренцево море

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