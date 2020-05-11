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13:19   11 Мая 2020
Общество

Путин утвердил перечень мер по поддержке пенсионеров и медиков на фоне COVID-19

Путин утвердил перечень мер по поддержке пенсионеров и медиков на фоне COVID-19

Перечень поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ утвердил глава государства Владимир Путин.

Встречу с волонтерами президент провел 30 апреля. По итогам мероприятия Путин распорядился поддержать социально ориентированные некоммерческие организации, которые являются получателями грантов Президента Российской Федерации. Российский лидер поручил освободить государственные волонтерские организации от уплаты аренды с апреля по июнь 2020 года и предоставить им льготные кредиты для выплаты заработной платы сотрудникам. Кроме того, волонтерские организации освободят от проверок на весь период ограничительных мер, говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Режим самоизоляции действует во многих регионах РФ с 30 марта. Ношение медицинских масок в Москве, Петербурге и других регионах станет обязательным с 12 мая. Ознакомиться с актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #волонтеры #коронавирус

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