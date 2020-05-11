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США заняли первое место среди стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

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Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

Песков сообщил об отсутствии Мишустина на совещании с президентом из-за болезни

 Боевики ПНС Ливии разобрали на металлолом линии электропередач в Триполи

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13:18   11 Мая 2020
Политика

Губернатор Ленобласти сообщил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленобласти сообщил, что переболел коронавирусом

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.

Дрозденко сообщил, что лечение проходил в домашних условиях под наблюдением врачей. Никаких осложнений он не получил.

Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политик сообщил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а сам он будет оставаться с коллегами и президентом РФ Владимиром Путиным на телефонной и видеосвязи. Глава России пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

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Автор: Василий Пименов
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