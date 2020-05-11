Губернатор Ленобласти сообщил, что переболел коронавирусом
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
Дрозденко сообщил, что лечение проходил в домашних условиях под наблюдением врачей. Никаких осложнений он не получил.
Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политик сообщил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а сам он будет оставаться с коллегами и президентом РФ Владимиром Путиным на телефонной и видеосвязи. Глава России пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.