Озвучены условия укрепления курса рубля

Стоимость национальной валюты РФ в ближайшем будущем будет зависеть от динамики цен на нефть, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков,

Рубль укрепил свои позиции по отношению к иностранным валютам в течение прошедшей недели. Дальнейшее значительное изменение курса денежной единицы РФ стоит ожидать летом, когда нефтяные котировки подорожают. В то время, когда стоимость черного золота поднимется до отметки в 35 долларов за баррель, укрепится и рубль, заявил специалист.

Развитие курсов евро и доллара предсказать сейчас сложно из-за волатильности на рынке валюты, вызванной стимулированием экономик со стороны регуляторов. Действия Центробанка РФ по сокращению продажи валюты также оказывают влияние на рубль, из-за чего рост нацвалюты РФ в ближайшие недели маловероятен, полагает Кабаков.