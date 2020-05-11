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13:09   11 Мая 2020
Экономика

Озвучены условия укрепления курса рубля

Озвучены условия укрепления курса рубля

Стоимость национальной валюты РФ в ближайшем будущем будет зависеть от динамики цен на нефть, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков,

Рубль укрепил свои позиции по отношению к иностранным валютам в течение прошедшей недели. Дальнейшее значительное изменение курса денежной единицы РФ стоит ожидать летом, когда нефтяные котировки подорожают. В то время, когда стоимость черного золота поднимется до отметки в 35 долларов за баррель, укрепится и рубль, заявил специалист.

Развитие курсов евро и доллара предсказать сейчас сложно из-за волатильности на рынке валюты, вызванной стимулированием экономик со стороны регуляторов. Действия Центробанка РФ по сокращению продажи валюты также оказывают влияние на рубль, из-за чего рост нацвалюты РФ в ближайшие недели маловероятен, полагает Кабаков.

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Автор: Илья Романович
#нефть #прогнозы #рубль

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