Путин обратится к гражданам РФ во второй половине дня

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны во второй половине дня, заявляет пресс-служба Кремля.

Известно, что речь главы государства коснется санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, а также новых мер поддержки россиян и экономики во время пандемии COVID-19.

По данным на 11 мая, в России выявлено более 221,3 тысячи заболевших коронавирусом, из них 39,8 тысячи уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что РФ вышла на плато по COVID-19.