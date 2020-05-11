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 Малькевич: Запад хочет "обкатать" новый препарат для лечения COVID-19 на россиянах

Малькевич: Запад хочет "обкатать" новый препарат для лечения COVID-19 на россиянах
Губернатор Ленобласти сообщил, что переболел коронавирусом

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12:55   11 Мая 2020
Политика

Путин обратится к гражданам РФ во второй половине дня

Путин обратится к гражданам РФ во второй половине дня

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны во второй половине дня, заявляет пресс-служба Кремля.

Известно, что речь главы государства коснется санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, а также новых мер поддержки россиян и экономики во время пандемии COVID-19.

По данным на 11 мая, в России выявлено более 221,3 тысячи заболевших коронавирусом, из них 39,8 тысячи уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что РФ вышла на плато по COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #кремль

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