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12:55   11 Мая 2020
Общество

Малькевич: Запад хочет "обкатать" новый препарат для лечения COVID-19 на россиянах

Малькевич: Запад хочет "обкатать" новый препарат для лечения COVID-19 на россиянах

Служба "Би-би-си" опубликовала материал о препарате, который якобы способен излечить от коронавируса. Подтверждения этой информации нет, а значит, эту публикацию можно считать фейком для россиян, уверен глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Противовирусный препарат, о котором идет речь в публикации, уже применяют и в других странах для профилактики COVID-19, однако его эффективность в лечении коронавирусной инфекции до конца еще не доказана, передает Малькевич слова российских врачей в своем Telegram-канале. Глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что ранее американский лидер Дональд Трамп назвал разработку лекарства от коронавируса "медицинской войной, которую США должны выиграть". Исходя из этого, материл "Би-би-си" о действенном лекарстве от COVID-19 можно расценивать как желание пропиариться на актуальной теме среди россиян, заключил Малькевич.

Глава ФЗНЦ развеял уже не один фейк о коронавирусе. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" безосновательно заявил о похоронах умерших с положительным тестом на COVID-19 в костюмах химзащиты, волне самоубийств среди российских врачей и взятках от медиков в Северном Кавказе на фоне коронавируса. Малькевич последовательно разоблачил все недостоверные факты о COVID-19 от Рашкина в беседе с корреспондентом ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#фейки #малькевич #коронавирус

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