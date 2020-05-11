Тегеран сообщил о числе жертв инцидента с "дружеским огнем" в Оманском заливе

Фрегат Jamaran иранских ВМС вчера по ошибке обстрелял свой же корабль поддержки и обеспечения во время учений в Оманском заливе. Инцидент произошел, скорее всего, из-за несоблюдения дистанции и направления во время стрельб.

Инцидент с "дружеским огнем" в Оманском заливе унес жизни 19 иранских моряков, согласно заявлению Министерства обороны Ирана. Как сообщает РИА Новости, 15 человек с ранениями доставлены в госпиталь. Их состояние названо в сводке иранского оборонного ведомства "удовлетворительным".

Иранские военные не сообщают подробности инцидента, во время которого ракетным ударом был поврежден корабль ВМС Ирана. В новостном сообщении телерадиокомпании IRIB утверждается, что виновником стал командир фрегата Jamaran, который не выдержал безопасную дистанцию до цели во время стрельбы.