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14:25   11 Мая 2020
Россия

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

Режим самоизоляции из-за коронавируса действует во всех регионах России почти полтора месяца. В основном россияне проявляют сознательность и спокойно воспринимают ограничения. Но некоторым людям дома не сидится: они демонстративно выходят на улицы, причем большими компаниями, «и даже бравируют этим», рассказали в полиции.

«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим», — сообщил РИА Новости представитель МВД Юрий Валяев.

Психолог Анетта Орлова считает, что у такого поведения есть несколько мотивов. Некоторые настолько устали сидеть дома, что начинают убеждать себя, будто бы опасности нет. Они пытаются отрицать реальность, хотя количество зараженных только растет, и ситуацию сложно назвать стабильной.

«Это самогипноз. Они вовлекают в это достаточное количество людей, чтобы в первую очередь подтверждать свое собственное мнение и заявлять, что все ерунда и все придумано. Это такой защитный механизм, чтобы выходить на улицу и жить прежней жизнью», — объяснила «Политике Сегодня» эксперт.

Вторая категория — это люди, которые привыкли регулярно нарушать правила. В их поведении всегда присутствует антисоциальный элемент, нечто, схоже с психологией подросткового бунта, говорит психолог.

«Раньше такие люди обожали ходить с бойцовскими собаками без намордника. Им нравится, когда на них обращают непозитивное внимание. Это способ доказать: я могу себе позволить, а вы не можете», — уверена Анетта Орлова.

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

Люди не боятся наказания, поэтому и нарушают самоизоляцию, считает психолог Михаил Хорс. К сожалению, многие воспринимают вежливые и педагогические подходы со стороны государства как слабость. 

«Если на человека не наорали, не сделали больно — значит можно воровать конфеты, не слушаться родителей. Если в детстве у родителей был такой авторитарный стиль управления, но отсутствие наказания во взрослом возрасте будет восприниматься как слабость», — рассказал психолог.

По словам специалиста, у людей есть несколько стадий переживания неизбежного: отрицание, гнев, торг,  депрессия и принятие. Многие россияне сейчас переживают стадию гнева, которая толкает их намерено нарушать изоляцию, бунтовать.

«Пройдет какое-то время и к большинству придет принятие», — заключил специалист.

Почти во всех регионах РФ режим самоизоляции продлевается до конца мая. На улицу рекомендовано выходить, если нужна медицинская помощь, чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке, для выгула животных или чтобы выбросить мусор.

Индекс самоизоляции в России на утро 11 мая удовлетворительный. Но все же людей на улицах достаточно:

Россияне демонстративно нарушают изоляцию, борясь с принятием неизбежного

По данным на 11 мая 2020 года в России подтверждено 209 688 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 34 306 человек. Умерли 1 915 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#нарушение #психология #самоизоляция

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