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12:17   11 Мая 2020
Политика

Экс-губернатор Рязанской области Ковалев умер после продолжительной болезни

Экс-губернатор Рязанской области Ковалев умер после продолжительной болезни

Занимавший пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год Олег Ковалев скончался в возрасте 71 года, сообщил его помощник Андрей Глазунов.

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов уточнил, что Ковалев долгие годы боролся с заболеванием, но не жаловался и продолжал работать в привычном режиме. У Олега Ивановича были заболевания, с высокой долей вероятности причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность, отметил сенатор Олег Мельниченко.

В сентябре 2017 года Ковалев был назначен членом Совета Федерации, входил в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Автор: Юлия Яковлева
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