Медик рассказала, почему тесты на коронавирус могут ошибочно показывать результат

Тест-системы на выявление коронавирусной инфекции могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания COVID-19, рассказала профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова.

Вирус на первой стадии может размножаться даже при отсутствии симптомов, а его носитель может спокойно передавать его другим людям, уточнила специалист. Она подчеркнула, что COVID-19 в 40% случаев получают от бессимптомных больных.

После завершения первой стадии COVID-19 начинает активно проявляться, рассказала Баранова. При этом у некоторых людей заболевание дальше начальной стадии не развивается. Подавление вируса осуществляется за счет интерферонов, создающих защитную систему организма. Он может победить проникнувший вирус без вырабатывания антител, поэтому анализ на их наличие у заразившегося COVID-19 человека может быть отрицательным.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.