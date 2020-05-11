Кабмин и Госсовет разработают рекомендации по отмене ограничительных мер в регионах РФ

Рабочая группа Госсовета совместно с Правительством РФ подготовят рекомендации, предполагающие поэтапную отмену вводимых на фоне пандемии коронавируса ограничений в субъектах РФ, согласно поручению российского президента Владимира Путина.

Шаги по остановке ограничительных мер, введенных во многих регионах РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией, будут разработаны к 12 мая.

По поручению президента РФ будет осуществлен мониторинг обстановки с коронавирусом на территории России. Минздрав и Роспотребнадзор изучат все последние данные о COVID-19 и скорректируют меры, направленные на борьбу с опасной инфекцией.