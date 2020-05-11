КНР выразила США решительный протест из-за усиленного давления на СМИ Китая

Руководство Китайской Народной Республики выразило Америке решительный протест на фоне ужесточенного давления против средств массовой информации КНР, работающих на территории США.

Соответствующее заявление в понедельник, 11 мая, сделал официальный сотрудник внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь. Об этом писало ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон неоднократно ужесточал давление против китайских изданий, вследствие чего Пекин выражает недовольство. МИД КНР выступил с требованием незамедлительно исправить подобную "ошибку", иначе Китай предпримет ответные меры.

По мнению Лицзяня, такие действия Соединенных Штатов опираются на предрассудки и мышление времен холодного вооруженного конфликта.

Некоторое время назад государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в очередной раз выдвинул обвинения в сторону КНР на фоне распространения COVID-19, сообщил телеканал "Царьград".