КНР выразила США решительный протест из-за усиленного давления на СМИ Китая
Руководство Китайской Народной Республики выразило Америке решительный протест на фоне ужесточенного давления против средств массовой информации КНР, работающих на территории США.
Соответствующее заявление в понедельник, 11 мая, сделал официальный сотрудник внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь. Об этом писало ТАСС.
По словам дипломата, Вашингтон неоднократно ужесточал давление против китайских изданий, вследствие чего Пекин выражает недовольство. МИД КНР выступил с требованием незамедлительно исправить подобную "ошибку", иначе Китай предпримет ответные меры.
По мнению Лицзяня, такие действия Соединенных Штатов опираются на предрассудки и мышление времен холодного вооруженного конфликта.
Некоторое время назад государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в очередной раз выдвинул обвинения в сторону КНР на фоне распространения COVID-19, сообщил телеканал "Царьград".