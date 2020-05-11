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11:34   11 Мая 2020
Политика

КНР выразила США решительный протест из-за усиленного давления на СМИ Китая

КНР выразила США решительный протест из-за усиленного давления на СМИ Китая

Руководство Китайской Народной Республики выразило Америке решительный протест на фоне ужесточенного давления против средств массовой информации КНР, работающих на территории США.

Соответствующее заявление в понедельник, 11 мая, сделал официальный сотрудник внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь. Об этом писало ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон неоднократно ужесточал давление против китайских изданий, вследствие чего Пекин выражает недовольство. МИД КНР выступил с требованием незамедлительно исправить подобную "ошибку", иначе Китай предпримет ответные меры.

По мнению Лицзяня, такие действия Соединенных Штатов опираются на предрассудки и мышление времен холодного вооруженного конфликта.

Некоторое время назад государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в очередной раз выдвинул обвинения в сторону КНР на фоне распространения COVID-19, сообщил телеканал "Царьград".

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Автор: Василий Пименов
#сша #политика #китай

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