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11:28   11 Мая 2020
Общество

Врачи могут получить льготное исчесление стажа после поручения Путина

Врачи могут получить льготное исчесление стажа после поручения Путина

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о льготном исчислении стажа для медицинского персонала, который борется с коронавирусной инфекцией.

Президент России дал поручение специализированным органам поднять вопрос о льготах для медиков, которые борются с COVID-19. Еще одним поручением стало выделение средств для стимуляции выплат социальным работникам, также контактирующих с пациентами, у которых выявлена инфекция.

Правительство РФ представит до 20 мая совместно с МЧС предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей. Власти России используют все меры для снижения числа инфицированных. 

Сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #коронавирус

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