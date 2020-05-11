Врачи могут получить льготное исчесление стажа после поручения Путина

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о льготном исчислении стажа для медицинского персонала, который борется с коронавирусной инфекцией.

Президент России дал поручение специализированным органам поднять вопрос о льготах для медиков, которые борются с COVID-19. Еще одним поручением стало выделение средств для стимуляции выплат социальным работникам, также контактирующих с пациентами, у которых выявлена инфекция.

Правительство РФ представит до 20 мая совместно с МЧС предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей. Власти России используют все меры для снижения числа инфицированных.

Сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией.