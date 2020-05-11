Путин поручил кабмину к началу лета представить план действий по восстановлению экономики

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров РФ к началу лета представить общенациональный план действия по восстановлению экономического состояния.

Некоторое время назад президент заявил кабмину о необходимости составить крупнейший план действия в целях обеспечения роста экономики государства. По словам Путина, распространение нового типа коронавируса существенно сказалось на экономическом состоянии РФ и различных компаний. С серьезными трудностями столкнулись большинство ИП и самозанятых россиян, а также небольшие предприятия, которые развивались в течение нескольких лет.